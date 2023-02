Pablo Lyle reaparece junto a su esposa Ana Araujo tras sentencia.

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, reapareció en redes sociales después de que el actor fuera sentenciado a 5 años de prisión, 8 en libertad condicional y 100 días de servicio comunitario tras ser declarado culpable de homicidio involuntario, por lo que deberá cumplir su sentencia en la cárcel conocida como Turner Guilford Knigh, ubicada en el condado de Miami-Dade.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

¿Cuál fue el discurso de Ana Araujo que hizo llorar a Pablo Lyle? La influencer y empresaria se paró frente al estrado durante la audiencia de sentencia del actor y reveló que Lyle no paraba de vomitar y llorar tras enterarse de la muerte de Juan Ricardo Hernández, hombre de la tercera edad con el que tuvo un altercado de tránsito en 2019.

“Me parece difícil describir cómo encontré a Pablo en México, el día después de haberse enterado que había fallecido el señor Juan Ricardo. Creo muy difícil compartirles el sentimiento de lo que vi, Pablo estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no se podía levantar, no podía creer que el señor había trascendido”, declaró.

¿El incidente de Lyle no lo define como persona?

Así mismo, aseguró que desde la muerte del hombre de origen cubano, no ha habido un solo día en el que ella y su familia bendigan a los familiares del occiso. Por último, Ana Araujo declaró que “(Lyle) nunca ha sido una persona violenta, al contrario, siempre ha sido alguien conciliador, que siempre busca hacer el bien para los demás y que vela por el bienestar de los otros”.

“Quiero decir que estoy muy orgulloso de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente, de unos cuantos segundos, que no te define como persona. No todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande que es tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas, con piernas. Eso es Pablo”, finalizó.

¿Qué dijo Ana Araujo en sus redes sociales?

Luego de conocer la sentencia de Pablo Lyle, familiares y amigos del actor se mostraron consternados, entre ellos, Ana Araujo, quien reapareció en sus redes sociales, donde suele compartir aspectos de si vida privada y profesional.

A través de sus historias de Instagram, Araujo se mostró positiva ante los acontecimientos que han cimbrado a su familia: “Recuerda, hay muchas maneras de obtener el mismo resultado. Confía en tu baile, confía en tu ritmo, confía en tu voz, confía en tu canción, confía en tu expansión, confía en tu contratación, confía en ti”.

Posteriormente, Ana Araujo compartió otro mensaje, pero ahora lo hizo citando un fragmento de “El Principito”: “Ahora, aquí está mi secreto. Es muy simple. Es que solo con el corazón se puede ver correctamente; lo esencial es invisible para los ojos”.

Crédito: Instagram/anaaraujof