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FOTOS | ¿Hay machismo en el ámbito musical? ¡Ana Bárbara cree que hay oportunidades!

La cantante de Regional Mexicana, contraria a otras cantantes, creen que las mujeres pueden llegar tan lejos como se lo propongan.

Por: TV Azteca

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