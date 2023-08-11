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FOTOS | Ana Bárbara responde a los duros señalamientos del nieto de Talina Fernández

José Emilio Fernández compartió detalles nada agradables de la pareja de Ana Bárbara y ella ya respondió. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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