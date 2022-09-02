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FOTOS | ¿Ana Claudia Talancón fue en estado inconveniente a una premier?

Se llevó a cabo la premier de la película “Soy Tu Fan”, en donde Ana Claudia Talancón es protagonista, ¡pero parece que llegó más “feliz” de lo habitual!

Por: TV Azteca

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