Capítulo 10 | La realidad de Ana | Ana de Nadie

En la cena de aniversario, Ana cae en cuenta que el anhelado brazalete no era para ella. Horacio no niega que existe alguien más en su vida. Magdalena y Joaquín vuelven a tener intimidad. Adelaida, luego del enfrentamiento con Florencia y tras no recibir su nombramiento, advierte que sólo continuará su relación con Horacio si él le da su lugar.