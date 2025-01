Capítulo 8 | Adelaida y Horacio quedan al descubierto | Ana de Nadie

Ximena corrobora las sospechas de Florencia y le pide que no la involucre en el sensible descubrimiento. Adelaida conoce a Genoveva y le pide que le ayude a vender su departamento; la joven abogada no se imaginó que su relación con Horacio quedaría al descubierto. Ana planea una sorpresa para celebrar su aniversario con Horacio y tiene la certeza de que su marido le regalará un brazalete, mismo que ya adorna la muñeca de Adelaida.