FOTOS | ¿Por qué Ana Lago dijo que no a Exatlón All Star? Esta es la razón.

Exatlón All Star se perfila para ser uno de los realitys más importantes del 2022 en TV Azteca y en todo el país. Pues con la confirmación de una sexta temporada, los fans están muy emocionados por ver a sus atletas favoritos nuevamente en acción, obviamente entre ellas nuestra querida gimnasta, Ana Lago.

Indudablemente Ana es una de las atletas favoritas de esta aventura desde la temporada uno. Recordemos que la gimnasta logró llegar a la semana final junto con Macky, Daniel Corral y Ernesto Cázares. Quedó en segundo lugar femenil y la invitación fue enviada hasta Monterrey para ella, pues es una campeona que todos queremos ver.

Lamentablemente Ana Lago dijo que no a la sexta temporada de Exatlón All Star. ¿Cuál fue la razón? Te contamos todos los detalles en las fotografías. Checa la galería completa.

Ahora solo queda Daniel Corral sin confirmar de la temporada 1, ¿será que lo podremos ver esta vez?

Gran estreno Exatlón All Star lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.

