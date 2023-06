¿Se cancela la gira de RBD? Esto pasa tras el accidente de Anahí.

La gira “Soy Rebelde Tour” está a nada de comenzar, ya que la agrupación dará su primer concierto el próximo 25 de agosto en El Paso, Texas; sin embargo, las alarmas se encendieron recientemente por el incidente que sufrió Anahí en días pasados.

¿Qué le pasó a Anahí? A través de sus historias de Instagram, Anahí compartió imágenes de la aparatosa lesión que sufrió en el oído. La cantante tuvo un desgarro en el tejido fino que separa el conducto auditivo del oído medio.

La también actriz explicó que un objeto se atoró en su oído y al sacarlo le provocó una lesión. De acuerdo con el diagnóstico, Anahí sufrió una perforación en el tímpano, lo que le provocó un intenso dolor, pérdida de la audición y por ello tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital.

“Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así”, escribió.

¿Qué pasará con la gira de RBD?

A escasas semanas de que inicie el “Soy Rebelde Tour”, Christian Chávez habló sobre los rumores que surgieron tras el incidente que sufrió su compañera. El cantante declaró a diversos medios que Anahí se mantiene en reposo para recuperarse lo antes posible.

“Son cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que pasan, dentro de lo que cabe ella está bien. La verdad no sé exactamente porque yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé tiene una pequeña perforación, esperemos que no vaya a ser tan grave”, recalcó.

De igual forma, Chávez descarto que Anahí no vaya estar en la gira de RBD. “Estos días va a estar en reposo, pero son unos días y va a estar presente. Ella es muy profesional, como madre, como amiga y está súper dedicada a esto. Hoy, a pesar de que tenía que haber estado descansando, asistió, estuvo sentada, pero ahí estuvo, entonces eso habla de su profesionalismo”.

¿Qué dijo su esposo?

Los rumores se acrecentaron después de que su esposo, Manuel Velasco, informara que cancelaría sus compromisos laborales. Aunque se desconoce si se refiere a los conciertos de RBD, se sabe que los ensayos de la agrupación recién comenzaron, por lo que se espera que Anahí pueda estar de regreso antes de que arranque la gira.