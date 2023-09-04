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FOTOS | Omar Chaparro hace cruel broma a Anahí, por sus problemas alimenticios

Anahí rompió el silencio sobre su pasado y reveló momentos fuertes que vivió en su adolescencia, entre ellos el bullying que recibió por parte de Omar Chaparro.

Por: Ana Patricia Pérez

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