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FOTOS | Esta es la verdadera razón por la que Anahí ganaba más dinero que sus compañeros de RBD

La cantante admitió que le pagaban más que al resto de los integrantes de RBD y que esto generó molestias entre el grupo. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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