Manuel Velasco desmiente que Anahí vaya a abandonar nueva gira de RBD

Versiones sensacionalistas, especulan sobre que Anahí podría dejar la gira de RBD, debido a la lesión que sufrió en el tímpano, cuando le hacían un audífono a su medida y que incluso, no ha podido aprenderse bien las coreografías del grupo, debido al vértigo que padece.

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¿Qué le pasó a Anahí?

Pero, ¿esto es cierto?, su esposo Manuel Velasco, lo desmiente tajantemente en entrevista exclusiva para Ventaneando.

Lo que sucede, es que el tema del oído, sabes que es un tema de paciencia, como nos lo ha dicho el médico, porque le tiene que cicatrizar por dentro, entonces, va a llevar unos meses más en acabar de cicatrizar y en acabar de desinflamar. Evidentemente, pues es molesto, porque tiene tapado este oído, donde tuvo la afectación y todo lo hace con el oído que no tiene afectación, el oído es parte fundamental del equilibrio de los seres humanos

Entonces, no tiene que hacer movimientos tan bruscos, pero va bien, sí está haciendo sus coreografías estupendamente bien, está haciendo los ensayos de vocalización, está grabando canciones, está ensayando normal, lógicamente con la molestia y la complicación por la afectación que le hicieron en el tímpano, pero eso no impide que pueda realizar su trabajo, ni va a suspenderse la gira

¿Anahí va a estar en los conciertos de la gira de RBD?

Y reveló que este fin de semana, el grupo viajará a Estados Unidos para estar presente en los preparativos del primer concierto, que ofrecerán en agosto en El Paso, Texas.

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