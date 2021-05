¿Andrea Meza, Miss Universo 2021, es hija no reconocida de Chabelo?

El rumor de que Andrea Meza es hija de Chabelo corrió como agua en todas las redes sociales. Y es que, un canal de Youtube, trascendió que el comediante engendró a la modelo tras un fugaz romance con una mujer de Chihuahua.

El estilo de Andrea Meza también ha dado de qué hablar

Usuarios de las redes sociales se encargaron de desmentir los rumores, pues se dieron a la tarea de buscar a los verdaderos papás de Miss Universo 2021.

Se trata de Alma Carmona y Santiago Meza, quienes inculcaron el estudio a su hija desde muy temprana edad.

No fue el único rumor contra Andrea Meza, ya que una reconocida periodista de espectáculos, también inventó que Ana Gabriel siempre fue la verdadera mamá de la modelo.

“Ana Gabriel crió a la hija de su asisente, mientras Andrea Meza, Miss Universo, su verdadera hija, fue dada en adopción. ¿Qué hará ahora la cantante?”, escribió la comunicadora en sus redes sociales.

Los rumores contra Andrea Meza continúan surgiendo en todas las redes sociales, pues la joven adquirió gran fama y popularidad tras convertirse en la tercera mexicana en ganar el certamen de Miss Universo 2021.

La verdadera mamá de Andrea Meza rompe el silencio

Alma Carmona, verdadera mamá de Andrea Meza, puso fin a los rumores y confesó que no acompañó a su hija a Miss Universo por cuestiones de salud.

“Me encontraron un tumor, todo fue muy inmediato. Yo le dije a Andrea que era un problema de vista para no ponerla nerviosa. Ella entró como en un colapso nervioso, pero no me lo dijo, ella ya pensaba en venirse”, expresó Doña Alma sobre sus inesperados problemas de salud.

Por último, la mamá de Miss Universo 2021 refrendó su orgullo por Andrea Meza.

Decía ella que se levantaba, veía las coronas y eso era su inspiración para seguir adelante. Hubo momentos donde batalló. Es un gran orgullo y una felicidad tremenda

