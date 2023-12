Andrea rompió en llanto por no dar sus puntos en Exatlón México

“Tres carreras seguidas perdidas como que sí me pegó", así se abrió Andrea Medina con su equipo en Exatlón México y se disculpó por no poder entregar sus puntos.

“A veces no me creo que esté aquí, no me lo creo y digo gracias por ustedes, por estar viviendo esto”, dijo la Capi conmovida por pertenecer al reality y formas una bonita familia en la competencia.

Los celestes le ofrecieron todo su apoyo y Veloci se acercó a apapachar a su compañera en Exatlón México.