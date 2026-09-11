Andrea rompió en llanto por no dar sus puntos en Exatlón México
Andrea se sintió culpable por sus derrotas en Exatlón México y pidió disculpas por no lograr sus puntos en la competencia. Así reaccionaron los azules.
“Tres carreras seguidas perdidas como que sí me pegó", así se abrió Andrea Medina con su equipo en Exatlón México y se disculpó por no poder entregar sus puntos.
“A veces no me creo que esté aquí, no me lo creo y digo gracias por ustedes, por estar viviendo esto”, dijo la Capi conmovida por pertenecer al reality y formas una bonita familia en la competencia.
Los celestes le ofrecieron todo su apoyo y Veloci se acercó a apapachar a su compañera en Exatlón México.