Hanzel Zárate dijo que Andrés García ya sabe quién le dio drogas.

Ya se sabe quién es la persona que le surtió a Andrés García la droga que le provocó una sobredosis hace unos días, derivando en otros problemas de salud, como la neumonía, que aún lo tiene en cama. Así lo asegura Hanzel Zárate, periodista afincado en Acapulco, que ha estado cerca del actor y de su esposa Margarita Portillo, con quienes mantiene una relación de confianza de casi 20 años, al grado de fungir como una especie de vocero del actor durante estas últimas semanas.

En exclusiva para Ventaneando, el periodista comentó lo siguiente:

Ellos saben perfectamente quién es, yo sé quién es la persona o las personas que le han ayudado a obtenerla, pero creo que le corresponde a Andrés

El periodista Hanzel Zárate es cercano a Andrés García y Margarita Portillo

“De repente empezaron a atacar a Margarita, diciendo que tenía secuestrado a Andrés y que lo tenía aislado de sus amigos, y en cierta parte es verdad, porque tiene perfectamente identificado qué grupo de amigos son los que ponen en riesgo a Andrés, y son a los amigos que les ha cerrado la puerta”, relató Zárate.

El amigo de la pareja confesó que es muy fácil conseguir la droga y que es posible conseguirla en cada esquina, lo que explicaría la sencillez con que pudo llegar a manos del actor.

Andrés García fue revisado por un neumólogo.

Hanzel Zárate confirmó que a Andrés García ya lo revisó un neumólogo, que posiblemente sea el que Anahí ofreció enviarle. “Lo vió un neumólogo de la Ciudad de México, vino a su casa a checarlo”.

Ante la pregunta de cómo lo ve, realmente, en estos momentos, Zárate comentó que lo que realmente le está afectando mucho al actor en estos momentos, es la neumonía que tiene, independientemente de la cirrosis, aseguró que lo ve muy bien pero considera que lo preocupante es que tiene que estar conectado a oxígeno.

Andrés García mejora aunque la neumonía le ha pasado factura.

La cuestión anímica también ha influido en la recuperación de Andrés, provocada especialmente por el encontronazo con su hijo Leonardo.

“Por primera vez veo que algo, o ese problema, le está afectando de manera personal”, confesó ante las cámaras el periodista.

Anahí le envió neumóloga a Andrés García.

Durante mucho tiempo Anahí y Andrés García tuvieron una relación muy cercana, por lo que la cantante prometió enviarle a una neumóloga para que lo revisara ahora que el estado de salud del actor había sido delicado.

En la cuenta de Instagram de Andrés García se publicaron fotos con la neumóloga Dr. Irma Flores, donde el actor aprovechó para agradecerle a su amiga Anahí y a su esposo por haber cumplido su promesa, también agradeció las atenciones y gentilezas que han tenido con él.

