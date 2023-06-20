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FOTOS | Se filtra cómo fue repartida la herencia de Andrés García. ¡No le dejó nada a Leonardo!

Después de un par de meses de su fallecimiento, se filtró cómo quedó la herencia de Andrés García. ¡A su hijo Leonardo no le dejó nada! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Andres Garcia selfie.jpg
Andrés Garcia y Karely.jpg
Andrés Garcia selfie con gorra.jpg
Andrés Garcia libro.jpg
Leonardo y su papá.jpg
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Andrés Garcia playero.jpg
Andrés Garcia selfie con sombrero.jpg
Andrés Garcia manejando.jpg
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Leonardo posando.jpg
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Leonardo con lentes.jpg
Andrés Garcia desayunando.jpg
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Leonardo de perfil.jpg
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Leonardo partido.jpg
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Leonardo selfie (2).jpg
Andrés Garcia cumpleaños.jpg
Andrés Garcia con su amigo.jpg
Andres Garcia con gorra.jpg
Andrés Garcia comiendo.jpg
Andrés Garcia camisa (2).jpg
Andrés Garcia camisa.jpg
Andrés Garcia bebiendo.jpg
Andrés Garcia cenando.jpg
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