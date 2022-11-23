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FOTOS | Andrés García tuvo una sobredosis. ¡Eso confesó su esposa!

Recientemente, se había comentado que la salud de Andrés García estaba muy delicada y se encontraba en el hospital, ¡ya se sabe la razón!

Por: TV Azteca

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