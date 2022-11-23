FOTOS | Andrés García tuvo una sobredosis. ¡Eso confesó su esposa!

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La Bebeshita y Mónica, molestas y fastidiadas por el tema de las camas y la comida, terminaron gritándose fuertemente durante La Asamblea de La Granja VIP.
¡Nuevas noticias para la jornada! La astrologa Nana Calistar comparte importantes predicciones para el jueves 17 de septiembre para los 12 horóscopos
Kevyn “Bicolor” quería reclamarle a La Bebeshita el problema de las camas durante el cara a cara, pero la Granjera no se dejó y le respondió fuertemente.
El público tiene en sus manos la oportunidad de salvar a uno de los Granjeros nominados y evitar que salga de la competencia.
Ivonne Montero intentó disculparse con Natalia Alcocer por el “beso de Judas” pero Natalia Alcocer la señalo como manipuladora frente a los Granjeros.
Comienza La Asamblea en La Granja VIP y Niurka ya tiene un enemigo. Mono Osuna la nomina por segunda vez en la dinámica y esto le comienza a molestar.
Esta noche de Asamblea en La Granja VIP los jueces ya tienen una visión más clara de las estrategias.
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del jueves 17 de septiembre en temas de salud, dinero y amor.
La Reina de los Realities asegura que en su grupo de amistades no hay espacio para los feos.
Emanuel no quiere hacerse responsable de nada e incluso evita ver a su padre enfermo. Ahora está a punto de morir y tiene un pendiente que resolver.
¡Inician las peleas entre atletas del mismo equipo! Revive todo lo que pasó en el programa de Exatlón México del 16 de septiembre; chisme y circuitos de impacto
El actor cubano ya está afilando los cuchillos para enfrentar esta noche de Asamblea.
Inicia la Batalla por la Supervivencia en Exatlón México, donde un atleta estará en un inminente riesgo de ser eliminado. Descubre cómo fue el desenlace
La Reina de los Realities mostró cómo logra mantenerse como una princesa dentro de La Granja VIP.
¡Un momento de relajación! El Equipo Azul de Exatlón México disfruta de las playas de Santo Domingo en Republica Dominicana haciendo paddle board
Luego del desplante que Manelyk hizo al luchador, Kunno decidió aclarar todo
Aristeo Cázares con sus constantes bromas colma la paciencia de Montse, quien no aguanta más y estalla su enojo en Exatlón México Décima Temporada
Estas son algunas de las mejores manualidades caseras que puedes hacer para reciclar tus botellas de vidrio: