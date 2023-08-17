Andrés García sospechaba que los restos de Marcela Basteri estaban en España

La estancia de Luis Miguel en Argentina por el inicio de su gira de conciertos, ha reavivado la versión de que su madre, Marcela Basteri, está viva, y de que se trata de la indigente de origen español, Honorina Montes. La mujer permanece internada en el hospital psiquiátrico Braulio Aurelio Mayano de Buenos Aires, desde hace varios años.

El rumor fue difundido en 2018, a través de un programa de televisión argentino, por lo que Ventaneando se trasladó a ese país para investigar a fondo y concluyó que se trataba de una hipótesis sin fundamento.

A dicha investigación, se sumó el testimonio que el hoy fallecido Andrés García, ofreció a este programa en el 2019.

Te puede interesar: Niurka vuelve a tronar contra Juan Osorio por su hijo Emilio Osorio

¿Cuáles eran las sospechas de Andrés García?

Andrés García reveló en ese entonces, su sospecha sobre el posible paradero de los restos de Marcela Basteri en Las Fincas de las Matas, a las afueras de Madrid, lugar donde su amigo Luis Rey, padre de Luis Miguel, lo invitó a pasar unos días. Este fue su escalofriante relato:

En una ocasión, estando en España con Luisito Rey, me alcanzó para enseñarme una casa muy bonita que habían comprado en Madrid. Mandó llamar al cuidador de la casa, porque no podíamos entrar, estaba cerrada a piedra y lodo, y me dice ‘Espérate, ahorita vamos a llamar al cuidador, vive aquí cerca’. Me extrañó que él no tuviera llaves de una casa, que luego vi que era muy bonita y que estaban presumiéndola, ya me la habían platicado

Esta gente, se empieza a poner nerviosa: Luisito, el que venía con él, su hermano, creo que era, y el cuidador que ya había aparecido. ‘Bueno, bueno, ya la vieron, vámonos, vámonos’, ¿cuál es la prisa?, pero se empiezan a poner nerviosos en la alberca que estaba en el jardín. El cuidador, era un vecino y dice ‘Bueno, cerramos esto Don Luis, verdad, no se le abre a nadie’, como si estuviera ahí un tesoro o algo muy tenebroso

También te puede interesar: Patricio Levy revela que venderán la casa que fue de Talina Fernández