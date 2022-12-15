¿Anel Noreña está distanciada de su hija, Marysol Sosa? Ella responde.

Anel Noreña se enlazó esta tarde al foro de Ventaneando para hablar sobre los problemas que ha tenido con su hija Marysol Sosa tras la muerte de José José y sobre el distanciamiento que existe entre ambas.

Cuando le preguntaron por qué no aprovechaba estas fechas limar asperezas con Marysol Sosa, Anel respondió que “porque no es que ella se reconcilie con Marysol, sino es una afinidad de dos partes" y recordó las palabras que en alguna ocasión dijo su hija en donde aseguró que ella ya tiene su propia familia.

Anel también declaró que cada mes le manda un bonito recado a su hija y en estas fechas no podía faltar, pero no le ha contestado. Cabe mencionar que todas las diferencias iniciaron por las vacunas contra el COVID-19, luego salieron más cosas que se interpusieron con sus planes para que viniera a México a festejar el homenaje al ‘Príncipe de la Canción’ en el Centro Cultural.

Desde entonces ya no se volvieron a hablar y el enojo sigue prevaleciendo entre ellas. Mucho se habló que por el tema del uso de los derechos del nombre de José José y las regalías, ya que Anel no le iba a dar permiso de usarlo al ser ella la única la heredera universal.

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“No mi amor, no sé, ustedes pueden saber más de Marysol porque les da entrevistas. Es mi hija, la amo, los brazos (están) abiertos para ella”, declaró.

¿Están distanciadas Anel Noreña y Marysol Sosa? Anel Noreña declaró que “hay distanciamiento por parte de ella (Marysol), pero por parte mía para nada, a ella le consta que le pongo sus recaditos cada mes, pero le digo oye... cuándo nos vemos mi hijita y no me contesta”.

¿Cuál es el estatus de su relación con Marysol Sosa?

Así mismo, Anel dejó en claro que ella es la dueña del nombre, de marcas y de todo lo que quiera decir José José y cuando le preguntaron si actuaría legalmente contra su hija si hiciera uso del nombre de José José, Noreña respondió que “no es eso, si Marysol utiliza a José José como un producto tiene que pagar ella y los que quieran. Si Marysol lo utiliza como su papá y como familia..., pero si ella insiste en hacer cosas por su lado con José José primero lo tengo que aprobar yo”.

