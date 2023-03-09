Anel Noreña perdió contacto con su hija Marysol Sosa.

Con todo el respeto te puedo decir que siga viajando, qué te puedo decir, sí estás a larga distancia, no sé, pero yo la amo y la espero todos los días, los espero todos los días

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Así responde Anel Noreña, ante el cuestionamiento de si persiste el distanciamiento de su hija Marysol Sosa, a quien no ve desde hace muchos meses, según lo ha confirmado ella misma.

En contraste, Anel acudió al concierto que ofreció su hijo José Joel, en un centro nocturno de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Tenemos una relación muy hermosa, la verdad, él, mi nieta Karla y, la verdad tenemos una vida bonita

¿Va a empezar una batalla legal por las propiedades de José José?

Ahí, precisó que, como heredera universal del príncipe de la canción, aún no iniciará una batalla legal para recuperar las propiedades que este dejó en Estados Unidos.

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Allá están, allá van a estar, hasta que yo decida ir y si decido, no sé, no, de ninguna manera, porque son mías no las tengo que pelear

¿Qué opina José Joel de las acciones de Sarita Sosa y Manuel José?

Por su parte José Joel, habló sobre los rumores en torno a que Sarita Sosa y Manuel José, quieren lanzar un proyecto en conjunto que involucraría la imagen de José José.

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Ya estamos aterrizando, ya gracias a Dios, todo lo que es, pues el legado de mi papá, a qué refiero con esto, marca, imagen, nombre etc. Si esta gente insiste en quererlo hacerlo a la mala, pues van a tener que acabar pidiendo perdón y permiso

Y adelantó que, para el próximo Día del Padre, prepara un show en el que volverá usar el holograma del ‘Príncipe de la Canción’.