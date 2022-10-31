Ángela Aguilar se apoya en una psicóloga y en un coach de vida para lidiar con el éxito.

Ángela Aguilar, revela que para manejar el éxito inusitado que ha logrado en su meteórica carrera y para mantenerse mentalmente saludable, cuenta con una psicóloga personal y con un coach de vida que es Diego Dreyfus, el mismo que trabaja con figuras como el Chicharito Hernández.

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Pues, yo tengo una psicóloga que se llama Carmen y tengo mi life coach que se llama Diego Dreyfus y de verdad no lo suelto en toda la semana

Yo estoy con ellos constantemente trabajándome, constantemente cuestionándome; yo creo que la salud mental, para mí, ha sido un tema sumamente importante, es un tema que sí se debe de discutir en la mesa y no debería de ser un tabú. Yo creo que los jóvenes, deberían de tener más ayuda

Ángela Aguilar aclaró la polémica con Yuridia.

La joven cantante ofreció una conferencia antes de actuar en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, a donde llegó un día después de cantar en el cierre del desfile de Día de Muertos en el Zócalo capitalino.

Ahí, también desmintió haber tenido diferencias con Yuridia al grabar el tema 'Que agonía'.

En este caso, Yuridia y yo estamos para apoyarnos, para levantarnos, para ser exitosas juntas. Y más en una canción que es mía, o sea es una canción que yo compuse junto a mi papá y unos amigos y, la verdad, la admiro muchísimo

Y, sobre su intervención en la pasarela de lencería de Rihanna, dijo:

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Es una marca inclusiva, es una marca que no importa tu género, tu color de piel… te apoya y va a haber algo para ti y para mí eso es lo más importante. Lo más padre que me enteré hace poquito, es que yo fui la primera mexicana en hacer esto y pues qué orgullo

Ángela Aguilar, que tiene otros proyectos en puerta como el lanzamiento de su perfume y su línea de muñecas, abarrotó el foro principal en su debut en las Fiestas de Octubre, a pesar de estar afectada de la garganta.