Ángela Aguilar causa polémica tras su ‘reacción’ a la ruptura de Belinda y Nodal.

Una vez que se confirmó el rompimiento entre Belinda y Christian Nodal, de inmediato hubo reacciones en el medio del espectáculo, tal fue el caso de Ángela Aguilar, quien hizo un comentario en una fotografía de la expareja del cantante de regional mexicano.

La hija de Pepe Aguilar tuvo una reacción que está dando de qué hablar en las redes sociales, pues emitió un curioso comentario en el perfil de Instagram de María Fernanda Guzmán, expareja de Nodal.

En una publicación en la cuenta de la red social de fotografías, donde María Fernanda Guzmán estaba celebrando su cumpleaños, Ángela Aguilar escribió “La más bonita”.

Lo escrito fue tomado por muchos internautas como una indirecta hacia Belinda, aunque otros dejaron claro que el comentario no tiene relación con la princesa del pop.

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¿Belinda y Ángela Aguilar no se llevan bien?

Desde tiempo atrás se rumoró que ambas cantantes no se llevaban muy bien y que Ángela no sería invitada a la que iba a ser la boda del año en México.

Incluso, se llegó a especular que Nodal y Ángela habían tenido un corto romance, el cual nunca se confirmó. En 2020 ambos tuvieron una colaboración importante con 'Dime cómo quieres', misma que llegó a muchos países de América Latina y Estados Unidos.

Cabe señalar que el programa Chisme No Like dijo que presuntamente, el motivo del término de la relación habría sido porque Nodal se negó a prestarle dinero.

Y es que al parecer la cantante quería pagar su deuda con el SAT de 500 mil dólares, pero lo que le pidió a Nodal habría sido un cheque por 4 millones de dólares.

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