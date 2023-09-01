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FOTOS | Ángela Aguilar habla del bullying que recibe en redes, ¡le duele profundamente!

Debido a algunas declaraciones sin malas intenciones, Ángela Aguilar ha sido constante víctima de comentarios negativos en redes sociales. Te contamos qué dijo en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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