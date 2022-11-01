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FOTOS | Ángela Aguilar está lista para debutar como modelo.

La cantante de Regional Mexicano se convertirá en la primera mexicana en ser invitada a este prestigioso evento de moda, ¡descubre aquí de qué se trata!

Por: TV Azteca

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