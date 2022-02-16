FOTOS | Ángela Aguilar tacha de "la más bonita" a la ex de Christian Nodal.

La cantante de Regional Mexicano, Ángela Aguilar causó polémica en redes sociales luego de que comentara una fotografía a la ex novia de Christian Nodal, esto después de que el cantante anunciara mediante sus redes sociales la separación de la también cantante Belinda.

Ante este mensaje los fanáticos inmediatamente comenzaron a generar rumores, en los que aseguran que la nieta de Antonio Aguilar no estaba de acuerdo con la relación entre Nodal y la intérprete de ‘Sapito’, quienes supuestamente habrían ‘cortado’ debido a que Christian había pasado un tiempo con María Fernanda.

El comentario que dejó Ángela en la cuenta de Instagram donde la ex pareja del intérprete de ‘Botella tras botella’ fue en el posteó del festejo de su cumpleaños, además la heredera de la dinastía Aguilar dejó varios ‘me gusta’ en sus imágenes además la llamó “La más bonita”.

Ante el alboroto que causó esto, María Fernanda deshabilitó la opción de comentarios en su red social, por lo que nadie podrá comentar nada más al respecto.

