FOTOS | Ángela Aguilar no tiene límites, quiere fundir su voz con la de Camilo.

Ángela Aguilar podría estar muy cerca de realizar una colaboración con Camilo, el artista del momento, pues en uno de sus videos de Youtube se ve cómo se conocieron durante el detrás de cámaras de los Latin Grammy.

Las imágenes que apenas salieron a la luz muestran a la nieta de Antonio Aguilar abrazar de forma emotiva al colombiano a quien le expresó su deseo por trabajar a su lado, situación que emocionó a yerno de Ricardo Montanaer y le contestó: “¡Ay, a mí me encantaría porque sí me gusta mucho lo que haces!”, situación que generó mucha expectación en los seguidores de ambos cantantes, quienes ya quieren escuchar algún tema entre ellos dos.

Ángela ya realizó un dueto con uno de los artistas del momento, Christian Nodal con la canción “Dime cómo quieres’, la cual se convirtió en todo un éxito.