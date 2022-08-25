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FOTOS | Ángela Aguilar viste al nivel de Kim Kardashian, ¡te contamos por qué!

La cartera de la hija de Pepe Aguilar es tan amplia que la jovencita se da el lujo de comprarse unos conjuntos que solo las estrellas de Hollywood pueden pagar.

Por: TV Azteca

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