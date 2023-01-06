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FOTOS | Critican el joven rostro de Angélica Rivera.

En redes sociales no pueden creer que la “Gaviota” se haya metido cuchillo para parecer hermana de sus hijas.

Por: TV Azteca

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