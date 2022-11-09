Nuestras cámaras de Ventaneando pusieron nerviosa a Angelique Boyer.

Angelique Boyer hizo mutis ente las preguntas de Ventaneando sobre su nuevo papel de televisión, pues pensaba que nuestras cámaras no estaban invitadas al estreno de su reciente proyecto.

La actriz pensó que nuestros reporteros se "colaron" a la conferencia de prensa de dicho estreno, por lo que realizó un peculiar desaire que quedó grabado.

Ella evadió nuestras preguntas sobre su proyecto, pero el mismo Juan Osorio invitó a Ventaneando para conocer todos los detalles de este proyecto que está a punto de estrenarse.

Y es que, el productor nos invitó a la presentación de su nueva telenovela, por lo que llevamos todos los detalles hasta tu televisión esta tarde.

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Angelique Boyer se queda sin palabras ante las cámaras de Ventaneando

A pesar de que Angelique Boyer comentó en la rueda de prensa que, el personaje que interpretará en su nuevo proyecto, es el "más maternal que le ha tocado", tal parece que no es un tema de su agrado, pues la actriz ignoró a las cámaras de Ventaneando cuando le cuestionamos al respecto.

"Comentabas que este papel es el más maternal que te ha tocado. Tienes una relación muy padre con Sebastián Rulli... ¿tienen planes para el 2023 de formar una familia?", fue la pregunta de nuestro reportero de Ventaneando.

Angelique Boyer lució consternada cuando vio nuestros micrófonos morados, por lo que su peculiar reacción no se hizo esperar.

"¿Están quitando esto, verdad? ¿Alguna otra pregunta?", dijo la actriz, quien al parecer no sabía que Juan Osorio invitó a Ventaneando para conocer los detalles de su nuevo proyecto.

Danilo Carrera, Marlene Favela y más figuras del espectáculo también se dieron cita a este evento. Juan Osorio también aprovechó la oportunidad para revelar que está muy enamorado de su novia, Eva Daniela.

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