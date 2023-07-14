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FOTOS | Acusaciones contra Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar.

Desde que Fernando del Solar falleció, su viuda, Anna Ferro, ha recibido varias acusaciones muy graves. Te contamos algunas de ellas en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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