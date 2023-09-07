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FOTOS | Anuel AA sufrió un asalto tras finalizar concierto en Perú

El cantante perdió sus lentes y hasta la gorra después de que bajó del escenario. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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FOTOS | Anuel AA y Yailin la más viral
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FOTOS | Anuel AA y Yailin la más viral
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