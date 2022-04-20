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FOTOS | Karol G triunfa en Coachella y Anuel lanza tremenda indirecta.

El exnovio de la “Bichota” usó sus redes sociales para aclarar que él no va por la vida dedicando canciones.

Por: TV Azteca

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Yailin y Anuel comprometidos..jpg
Yailin con el cabello largo..jpg
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Karol G cual sirena..jpg
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Karol G en la playa y en bikini..jpg
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Yailin y Anuel abrazados..jpg
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Karol G posando con un auto..jpg
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Karol G con cabello azul..jpg
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