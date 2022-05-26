Aracely Arámbula fue desmentida por sus propios hijos.

Aracely Arámbula destapa el reclamo que le hicieron sus hijos después de que ventilara que muy posiblemente podrían abrazar la carrera artística. Pero, no sólo le reclamaron, sino que prácticamente la desmintieron, aunque usted no lo crea.

Lo vieron en la tele: ‘Mamá, ¿Por qué dijiste eso?’ Y yo: ‘Bueno, porque yo sé que si les gusta un poquito así', ellos ven las series, pero las series de, te hablo de Stranger Things y The Walking Dead, cosas así que les gustan a los chiquillos. Entonces, la verdad , es que por eso yo empecé a decir: ‘Sí, les gusta actuar’ y luego me dijeron ‘No, no, nosotros no queremos hacer nada de eso’, bueno, yo tengo que respetar. Ellos, ahorita están en una etapa muy adolescentes

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Aracely Arámbula revela la relación de sus hijos con Michelle Salas.

Lo que sí confirmó Aracely Arámbula, es la buena comunicación que tienen sus hijos con su media hermana Michelle Salas, quien constantemente la elogia en su papel como madre.

¡Ay mi reina! Ya la quiero ver, Michelle, aparece. Qué bonito, me encanta oír eso porque la familia es lo principal y ellos también le escriben y la quieren y, ojalá coincidan, porque ella no vive acá, entonces, si ellos se escriben y todo, ellos cuentan con ella, ella cuenta con ellos, así que conmigo también y pues qué bonito. Yo siempre lo he dicho, la familia es lo primero, así que pues qué bonito

A pocos días de celebrarse el día del padre, precisó que en su casa a quien se festeja es a su hermano Leonardo y a su padre, Don Manuel.

Yo tengo un gran papá, tengo la fortuna de tener un buen padre, así que me siento muy contenta de tener mi familia, con mi hermano igual, que es como papá para mis hijos. Y, esa imagen, de que Leo es como el ejemplo en la casa y también mi papá, son hermosos papás y ahora que viene el día del padre lo vamos a festejar con todo

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Aracely atendió a los medios de comunicación y fanáticos que la esperaban a su salida del Teatro Galerías de Guadalajara, después de su función de la obra Por qué los hombres aman a las cabro…, dando cátedra de sencillez y amabilidad.

