Aracely Arámbula reaparece tras conocerse demanda contra Luis Miguel.

En medio de la polémica por la demanda que interpuso en contra de Luis Miguel por no pagar la pensión para sus dos hijos desde el año 2019, Aracely Arámbula acudió al homenaje póstumo que se le realizó este lunes a don Ignacio López Tarso en el Teatro Independencia de San Jerónimo, donde la prensa la abordó para saber más detalles al respecto y así fue como reaccionó.

¿Qué dijo Aracely Arámbula?

‘La Chule’ tuvo un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando y declaró que “hoy es un día muy importante. Don Ignacio López Tarso se merece todo mi cariño y todo mi respeto. Hoy mi corazón está entregado para el cariño de don Ignacio”.

¿Qué dijo sobre la supuesta demanda contra Luis Miguel?

La actriz no quiso hablar sobre la demanda contra Luis Miguel y aseguró que aunque la prensa está interesada en saber de otras cuestiones, “en este momento solamente quiero compartir lo de don Ignacio López Tarso” y aseguró que en otro momento hablará sobre el tema Luis Miguel.

¿Cómo se encuentra Aracely Arámbula?

Cuando le preguntaron cómo se encontraba tras la muerte del primer actor mexicano, ‘La Chule’ aseguró que está muy bien y está “muy triste por la partida de don Ignacio y estoy tratando de tomarlo de la manera más positiva como lo hice con mi papá”.

¿Cómo les cayó a sus hijos la muerte de don Ignacio López Tarso? La actriz declaró que sus hijos están bien, pero la noticia de la muerte del primer actor los consternó pues lo veían como un abuelo desde que lo conocieron cuando ella trabajó con él en la obra “Un Picasso” en 2016.

“Están consternados porque acaban de perder a su abuelo que era como un padre para ellos, entonces, me dijeron que me querían acompañar, pero les dije que no se podía porque no los iban a dejar poder estar ahí”, recalcó y señaló que sus hijos le decían “don Ignacio porque le tenían mucho cariño y respeto, sabían que cuando estaban más pequeñitos era su Picasso”.

¿Conserva audios con don Ignacio López Tarso?

Aracely Arámbula compartió algunos audios de las conversaciones que todavía guarda con López Tarso: “El viernes le mandé un audio y conservo uno muy bonito que me dijo cosas muy hermosas y hablábamos durante la pandemia”.

“Picasso ¿te acuerdas? Que estés muy bien y que ojalá podamos vernos muy muy pronto Aracely”, versa uno de los audios que todavía conserva del primer actor.