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FOTOS | La "Chule" se negó a cobrar pensión de Luismi, ¿y se quedó sin abogado? ¡Esto sabemos!

La estrella mexicana no solo se habría quedado sin cobrar la pensión del llamado “Sol”, sino que hasta habría perdido a su abogado. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Luis Miguel señalando.jpg
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