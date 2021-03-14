Aristeo Cázares le manda un contundente mensaje a los fans de Exatlón: Titanes vs Héroes: “Sé quién soy”.

El popular atleta Aristeo Cázares, se ha dado a conocer por su éxito que ha hecho en el Exatlón México, quien fue el ganador de la segunda temporada del reality.

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Por eso, en esta ocasión aprovechó la euforia y conmoción de sus fans antes su reciente salida de Exatlón: Titanes vs Héroes para enviar un mensaje alentador para sí mismo y para todas aquellas personas que se identifican con su honorabilidad y compromiso para enfrentar cada reto, mismas que lo ha seguido desde su primera aparición.

Hay que recordar que Aristeo Cázares resultó perdedor en la batalla con Pato Araujo en el Duelo de Eliminación, quien con lágrimas en los ojos y todas las emociones a flor de piel, se despidió de la competencia agradeciendo el momento y oportunidad de trabajar en equipo con sus compañeros.

Con mucha más tranquilidad y seguridad, Aristeo Cázares por medio de su cuenta oficial de Instagram compartió un fuerte mensaje con sus seguidores días después de su eliminación.

Fue a través de un video en donde recopiló los mejores momentos que vivió en Exatlón: Titanes vs Héroes, y así, precisó unas emotivas palabras.

Debemos encontrar nuestro lugar, el mío es reformarme para luchar una y otra vez. Nuestro destino es pelear y solo los más valientes lo aceptan. Sé quién soy, y le demostraré a los dioses lo que puedo ser. ¡Muchas gracias!

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Recordemos que durante su participación en Exatlón, Aristeo fue uno de los competidores que más cariño tenía por parte de los millones de televidentes, por lo que su salida fue una completa sorpresa para todos, quienes veían en el integrante de los Titanes un finalista.

