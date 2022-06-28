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FOTOS | Aristeo Cázares da su primera "TEDx talk". Te contamos los detalles.

Aristeo Cázares, dio su primera conferencia a chicos de secundaria en Coatzacoalcos Veracruz. ¡Enhorabuena, Aris!

Por: TV Azteca

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