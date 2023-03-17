Se armó tremendo zafarrancho en show de Lalo Mora en Monterrey.

Tremendo zafarrancho se armó a las afueras de un recinto ubicado en Monterrey, Nuevo León, a la llegada de Lalo Mora, tras conocer que el artista fue detenido el pasado fin de semana en Los Ángeles, California, luego de la denuncia que interpuso una mujer en su contra por tocamientos indebidos

Sin embargo, el cantante de 74 años de edad pudo salir en libertad tras pagar una fianza de 20 mil dólares. El personal del cantante hizo hasta lo imposible para que éste pasara desapercibido y así evitara los cuestionamientos de la prensa, cuya presencia incómodo notablemente a su hija.

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¿Cómo reaccionó Lalo Mora?

Al llegar al lugar Lalo Mora fue abordado por los medios presentes, entre ellos Ventaneando; sin embargo, el cantante se negó a dar declaración alguna. Por su parte, la hija del intérprete de “Laurita Garza”, “Mi casa nueva”, “Eslabón por eslabón”, entre muchas otras, se mostró molesta ante el asedio de los medios.

Este hecho desató una serie de jaloneos y empujones entre los reporteros presentes y personal de seguridad del cantante y del lugar.

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¿Lalo Mora estuvo a punto de morir? Cuando las aguas se calmaron la prensa logró ingresar al concierto del cantante, donde le confesó a su público que estuvo a punto de perder la vida y hasta un trago de alcohol se echó.

“Todos ustedes han de saber que estuve a punto de morirme, el COVID me estaba llevando, pero gracias a las oraciones de ustedes, de muchos de ustedes me quedé para pagar lo que debo también”, dijo el cantante.

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¿Qué dijo sobre la denuncia que una mujer interpuso en su contra?

Al término de su presentación, intentamos platicar con Lalo Mora sobre la denuncia que enfrenta por tocamientos indebidos y así respondió: “Bien, mis niños, los quiero mucho. Pórtense bien cabr...”.

El cantante también aprovechó para mandar un beso y decirle unas palabras a una de las reporteras presentes: “Hola mamita chula. (No sucedió) Nada, aquí estoy”. Tras los cuestionamientos abordó su vehículo y se marchó del lugar.