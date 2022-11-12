Su padre se lo llevó y ahora un joven quiere vengarse de sus padres.

Una mujer tiene un gran problema en su familia. Su hijo la desprecia. Su padre se lo llevó cuando era pequeño y su madre no supo nada de él, pero ahora que creció, su padre quiere que ella se haga responsable de su hijo y que demuestre "todo el cariño" que dice tener por él. Su madre los buscó por todos lados, incluso llegó a recorrer las fronteras de nuestro país, sin obtener resultados.

Los padres se separaron por que él resultó ser infiel en repetidas ocasiones y ella decidió correrlo de su casa por todo lo que le había hecho. Habían acordado la dinámica de ser padres separados, pero un día se lo llevó y ella no supo absolutamente nada de ellos. Esto hizo que ella sufriera de depresión y cayó en el alcoholismo. También se volvió a embarazar y tuvo dos hijos más, aunque los padres de esos hijos también la abandonaran por sus vicios.

El ex-esposo ya está cansado de la actitud de su hijo. Él volvió a hacer su vida y fue padre dos veces más, pero su hijo mayor ha sentido celos de sus nuevos hermanos. Fue por eso que su padre decidió que se fuera con su ex-pareja, "para que ya se hiciera responsable de él". Además, reveló que se llevó a su hijo en un principio para darle una vida mejor que su madre y poder alejarlo de los vicios, pero la realidad fue que se lo llevó para abandonarlo con su abuela. Él piensa de manera firme que hizo bien al llevárselo, aunque en la actualidad podría considerarse en algo que raya en la ilegalidad.

Su hijo ahora es un adolescente y siente que no tiene un lugar ni con uno ni con otro. Él también es un alcohólico y esto daña muchísimo a su madre. Le han hecho sentir mucho dolor y está dispuesto a hacerlos pagar por todo lo que le han hecho. Además, él amenazó a la nueva esposa de su padre y a su bebé de muerte cuando estaba bajo la influencia del alcohol.

Después de todo, el joven decidió que echar culpas era mejor que tratar sus problemas.