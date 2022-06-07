Arturo López Gavito revela detalles de La Academia.

La Academia está por iniciar y este martes, Arturo López Gavito se dio cita en el foro de Ventaneando para revelar más detalles sobre este nuevo reality show que arrancará el próximo domingo 12 de junio y podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Azteca UNO. ¡No te lo pierdas!

Arturo López Gavito, quien formará una de las duplas más voraces del panel de críticos de La Academia junto a Lolita Cortés, se tomó el tiempo para compartir con Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Mónica Castañeda y compañía, más detalles del reality que está por comenzar.

Arturo López Gavito destaca el gran equipo que se conformó para La Academia

Sobre la figura del mentor, la cual recaerá sobre Aleks Syntek, Gavito aseguró que ya existía y el primero fue Beto Cuevas.

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Al ser cuestionado sobre por qué se hizo la conferencia de prensa vía streaming, el crítico respondió: “Porque mucha de la audiencia que La Academia quiere ahora acaparar está en las redes sociales y está en las plataformas. Hay dos grandes audiencias para La Academia, la familiar que es con la que todo mundo se identifica que ve en la televisión abierta y eso es un hecho, y luego estas nuevas audiencias que la producción quiere tocar que están en las redes sociales y en las plataformas digitales”.

¿Cuál es el fin de La Academia? Mónica Castañeda aseveró que el fin es cantar, pero a su gusto hay varios participantes que no cantan, pero siguen ahí, por lo que López Gavito recalcó que efectivamente, que “ese es un problema, es decir, hoy en día la industria de la música en México está sufriendo muchísimo por la falta de talento, entonces, si ustedes analizan el único lugar para los nuevos valores de la música en México está en este programa”.



El panel de críticos y la dinámica de La Academia

Sobre la presencia de Lolita Cortés y él encabezando el panel de críticos, además de Ana Bárbara y Horacio Villalobos, Arturo López Gavito declaró que “Lola son 20 años después que llega, ya está poseída por ella misma porque ayer llegó y se vio, entonces, desde que la saludas ya está en su papel… y viene a ser un gran elemento”. Así mismo, recalcó que lidiar con los egos de sus compañeros no es cosa fácil.

Por último, el también productor musical y mercadólogo señaló que la dinámica será la siguiente: los ex académicos cantarán los sábados y también harán duetos, tríos o cuartetos, mientras que los domingos harán lo propio los alumnos.