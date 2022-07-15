Asesinan a hijo de expresidente.

Cuatro jóvenes fueron asesinados a tiros el jueves 14 de julio, entre ellos un hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, cuando salían de una discoteca en Torre Morazán, ubicada en el Bulevar Morazán, en Tegucigalpa, informaron medios locales.

El expresidente de Honduras confirmó el deceso de su hijo Said Lobo Bonilla, de 19 años, quien se encontraba de visita en la capital hondureña, pues el joven vivía en Olancho. Los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la mañana, cuando los jóvenes salían de una discoteca.

En el hecho también perdió la vida Luis Zelaya, de 23 años, familiar del exjefe del Estado mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, quien señaló que los cuatro jóvenes fueron bajados de los vehículos en los que viajaban y colocados contra una pared, posteriormente fueron asesinados a sangre fría, con disparos en la cabeza.

Luego de confirmar la muerte de su hijo, el expresidente hondureño hizo un llamado a las autoridades para exigir justicia: “Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, esto se les está saliendo de las manos, tienen que poner orden”, declaró.

“Mi hijo y demás jóvenes fueron atacados por un comando policial falso, es un gran dolor como familia, dijo el exgobernante desde la escena del crimen donde fue finado su hijo Said Lobo Bonilla.

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Así mismo, detalló que uno de los escoltas que custodiaban a su hijo repelió la acción y aparentemente hirió a uno de los victimarios.

¿Se trató de un crimen premeditado? El exdirector de Medicina Forense declaró que se trató de un crimen bien planeado después de analizar las imágenes.

El ministro de seguridad, Ramón Sabillón, expresó sus condolencias para los familiares de las víctimas, en especial al expresidente Lobo.

En videos transmitidos por HCH se observa que sujetos cubiertos con pasamontañas interceptan el paso de los vehículos a la salida del estacionamiento de la discoteca y descienden del automóvil en el que viajaban portando armas largas.

#Honduras 🔴

Acribillan a 4 personas en parqueo de centro comercial esta madrugada en #Tegucigalpa, entre ellos el hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa: Said Lobo Bonilla (23). pic.twitter.com/I5V3lREYEu — MMM 🇭🇳 (@MarilynMendezM) July 14, 2022

Cuando el conductor de uno de los autos interceptados bajó la ventanilla para pagar el estacionamiento, los encapuchados lo bajaron a él y a su acompañante y los colocaron contra la pared, aunque no se ve el momento en que les disparan.

