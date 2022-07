Así hablaba Fernando del Solar sobre la muerte. (VIDEO)

Fernando del Solar partió de este mundo el pasado jueves debido a un severo cuadro de neumonía; sin embargo, en reiteradas ocasiones nuestro conductor habló sobre su enfermedad sin temor alguno y en una de sus declaraciones sorprendió al hablar de la muerte.

Programa 1 de julio del 2022 | El último adiós a Fernando del Solar.

Luego de recibir la desafortunada noticia de que padecía linfoma de Hodking, una especie de cáncer que se desarrolla en los glóbulos rojos del cuerpo, la vida de Fer cambió para siempre en todos los sentidos, principalmente en el ámbito personal, pues se perdió momentos clave de la vida de sus hijos Luciano y Paolo, los cuales procreó con Ingrid Coronado.

Así fueron los momentos más fuertes de su enfermedad

En una entrevista compartida por Ventaneando, el conductor reveló que cuando adelgazó y estaba muy demacrado no quería que nadie lo viera así y se quedara con esa imagen de él, sobre todo Paolo y Luciano, con quienes habló y les preguntó si preferirían no verlo así o verlo, a lo que ellos respondieron que querían verlo y estar cerca de él.

¿Habló de la muerte con sus hijos? Fernando del Solar señaló que sí, que se los platicó a manera de cuento como él vivió la muerte después del coma, cuando tuvo una epifanía y tuvo un encuentro con Dios, lo cual a sus hijos les encantó.

Te puede interesar: Comparten emotivo VIDEO póstumo de Fernando del Solar.

Su batalla contra el cáncer

Desde el año 2012, Fernando del Solar batalló con un cáncer de pulmón que lo hizo abandonar el medio artístico durante un tiempo, incluso tuvo que cambiar su lugar de residencia y se mudó con su esposa a Cuernavaca, así lo reveló en una entrevista para Fuerza Informativa Azteca.

“Me afecta un poco cuando hay mucho smog, polución (…). Estamos viviendo en Cuernavaca, a veces cuando vengo estoy un poco desacostumbrado a eso. Estamos seguros con el doctor que pronto me lo voy a quitar, o sea, el oxígeno, pero por ahora lo estoy usando”, declaró.

“Lo que me cuesta trabajo es oxigenar lo suficiente, o sea, inhalo aire, pero no la suficiente cantidad de oxígeno”, añadió.

Los doctores la daban únicamente un año de vida; sin embargo, Fer se aferró a a la vida y durante nueve años lidió contra el cáncer gracias al amor de su pareja Anna Ferro, con quien vivió a plenitud cada minuto de su vida.

Lo que más llamó la atención, fue cuando reveló que cuando llegara el momento de partir se iría en completa paz: “En el caso de que, tocamos madera, que yo no esté. Mira, después de las cosas por las que pasé, ahora que he visto mucha gente con el tema del COVID, yo me quedo tranquilo, yo vivo en paz, vivo en calma, si lo poquito que tengo porque ya no es gran cosa, lo puedo repartir entre mis hijos y mi familia, entre ella (Anna Ferro), Franchesca es mi nueva hija, así que feliz”.