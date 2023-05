VIDEO: ¡La atrapada más asombrosa de su vida, salvó a un bebé!

¡No se dio por vencida! Conoce esta historia con una rara enfermedad.

Como sacado de una película de acción, este video nos muestra cómo en medio de un incendio ocurre un acto heroico. En el segundo piso de un edificio surgió un incendio donde se encontraba una madre y su pequeño hijo, hubo varias personas presentes tratando de ayudar, pero parecía imposible y los bomberos no llegaban. En medio de las llamas y en un intento desesperado por querer escapar la madre arrojó a su niño al vacío, pensando que lo atraparía un hombre que se encontraba abajo, lo cual no fue así.

Afortunadamente en el lugar de los hechos estaba un ex jugador de americano quien notó que el hombre que estaba esperando a que cayera el bebé no lograría atraparlo, así que corrió muy rápido y logró atrapar al pequeño quien estuvo a punto de tocar el piso. Milagrosamente logró salvar al niño, ya que no faltaba mucho para que sufriera un gran impacto, gracias a eso podemos decir que realizó ¡la atrapada más asombrosa de su vida!