FOTOS | El gesto de Eleazar Gómez que provocó la ira de los usuarios de las redes.

El actor y también cantante Eleazar Gómez celebró el Día Internacional de la Mujer y compartió en su cuenta de Instagram una imagen de color morado haciendo referencia a dicha celebración, pero su gesto no fue bien recibido por los usuarios de las redes sociales.

Los usuarios de inmediato le recordaron el acto de violencia que ejerció en contra de su exnovia Stephanie Valenzuela, a quien durante un ataque de ira golpeó y terminó esposado por las autoridades mexicanas.

Según la peruana, el actor mexicano se “volvió loco” después de que se negó a aceptar su propuesta de matrimonio.

Al actor le llovieron un sinfín de ofensas, por lo que prefirió que esta imagen no recibiera comentario, a lo que muchos le señalaron en otras imágenes: “Tú borra los comentarios (existen) las capturas”.