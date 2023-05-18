Se realizó breve audiencia en el caso de Pablo Lyle. ¿Qué sucedió?

Esta mañana se llevó a cabo una breve audiencia respecto a la queja que la defensa de Pablo Lyle interpuso en contra de los encargados de la transcripción del juicio que, el actor enfrentó por la muerte de Juan Ricardo Hernández y que es de suma importancia para la apelación con la que el mexicano intenta anular este proceso legal.

Te puede interesar: Defensa de Pablo Lyle apelará sentencia y busca anular todo el juicio.

Y, es que los encargados de la transcripción no sólo no entregaron los documentos como se debía, sino que pretendían un excesivo cobro. Aunque, en la audiencia de esta mañana, argumentaron que nadie les dijo que se trataba de un trabajo con miras a una apelación.

Se ha mencionado en un par de ocasiones que lo que nosotros hacemos no es tan complicado y que el trabajo debió estar listo inmediatamente e incluso dijeron que ellos podrían haberlo hecho muy rápido. Lo que hubiera simplificado todo el proceso; sin embargo, nosotros nos mantenemos firmes en nuestro alegato que, si ellos hubieran hecho la petición de la manera correcta y especificando que la transcripción era para una apelación, nos hubiéramos evitado todo esto

Pareciera que lo que están tratando de hacer es darle la vuelta al asunto y a nuestro trabajo, para nada estamos tratando de castigar al cliente por los errores de sus abogados, pero tampoco nosotros deberíamos de ser analizados por estos errores

¿Cuál fue la reacción de la defensa?

La defensa de Pablo; sin embargo, presentó sus argumentos.

También te puede interesar: Pablo Lyle apelará sentencia: ¿Cuál sería su panorama legal?

Con qué propósito se solicitaría la transcripción de todo un juicio si no es para un proceso de apelación, las transcripciones fueron solicitadas después del juicio para ese propósito y no se necesitaba hacer una indicación especial, cabe mencionar que todas las transcripciones han sido solicitadas y pagadas por la familia después del juicio y su sentencia, después de que un equipo legal comenzó a trabajar en la apelación y eso fue hace ya tres meses

Por lo anterior, la jueza ordenó como fecha límite para la fecha de la transcripción completa el miércoles 24 de mayo a las 5 de la tarde y citó a las partes a una nueva audiencia el 25 y cómo se ve la apelación a la sentencia del actor mexicano, sigue empantanada.

