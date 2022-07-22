Autoridades del Edomex localizan al motociclista arrojado de un puente vehicular.

Ayer les informamos sobre un video que circuló en redes sociales en donde un motociclista es arrojado de un puente vehicular luego de discutir con otro sujeto en Tultitlán, Estado de México, en el Circuito Exterior Mexiquense.

El paradero del joven era desconocido, así como su estado de salud, por lo que la Fiscalía del Estado de México se avocó a buscarlo mediante visitas a hospitales cercanos, afortunadamente ya fue localizado.

La Fiscalía del Edomex confirmó que la víctima es un repartidor de la plataforma de Uber Eats cuyo nombre responde al de Guillermo “G”, de 26 años. El motociclista resultó lesionado el pasado 13 de julio tras ser arrojado de un puente vehicular ubicado en la colonia Ampliación Ejidal San Isidro.

¿Cómo se dieron los hechos? En el pequeño clip que circuló en redes se observa a tres personas discutiendo detrás de un vehículo de color rojo que se encontraba detenido en pleno puente.



Primero se ve a una mujer que viste de amarillo discutir con un hombre que porta casco y mochila, luego aparece un sujeto con camisa gris que sigue la discusión.

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Acto seguido, el motociclista simula sacar algo de su bolsillo del pantalón y le suelta un puñetazo al hombre de color gris, quien responde a la agresión con más golpes y luego lo arroja al vacío.

Luego de arrojar al sujeto, el hombre de gris cierra la cajuela de su auto y se sube al vehículo junto con la mujer de amarillo. Los hechos fueron registrados por un conductor que se detuvo a escasos metros del lugar donde se dio la discusión.

SE ARMÓ EL PLEITO🚨



Durante una pelea presuntamente originada por un percance vial, un automovilista aventó de un puente a un repartidor, en la ampliación Ejidal San Isidro, en el municipio de #CuautitlánIzcalli, #Edomex. pic.twitter.com/i0wQnNmgBP — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) July 20, 2022

Así dieron con el paradero del motociclista

Después de revisar los videos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó una serie de averiguaciones que le permitieron dar con el paradero de Guillermo “G”, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital de Lomas Verdes.

De acuerdo con el informe, el joven resultó con fractura proximal de tibia izquierda, afortunadamente ya se encuentra en su domicilio ubicado en Coacalco, por lo que una vez que su salud mejore rendirá su declaración sobre lo sucedido.