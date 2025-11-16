Atascados, pero organizados | Programa del 15 de noviembre 2025

Clara, quien trabaja haciendo la limpieza en casa de su hermana Susana, jamás imaginó lo que descubriría un día cualquiera. Al entrar a la habitación, vio a Susana, de 50 años, en una actitud demasiado cercana con su yerno Carlos, un joven de 23. En ese instante comprendió que entre ellos había algo más que una simple relación familiar. Ahora Clara quiere que Mónica, la hija de Susana y prometida de Carlos, se entere de toda la verdad.