¡Así comenzó la cuenta regresiva del retiro oficial de Lupita D’Alessio!
Lupita D’Alessio inició la cuenta regresiva a su retiro oficial con un par de conciertos que tenía pendientes en la Ciudad de México junto a sus seres queridos.
TV Azteca
Lupita D’Alessio inició la cuenta regresiva a su retiro oficial con un par de conciertos que tenía pendientes en la Ciudad de México y, como era de esperarse, vivió sus últimos shows en la capital mexicana en compañía de sus seres queridos y del público, que no dejó de ovacionarla en todo momento. Aquí los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO