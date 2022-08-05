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FOTOS | ¿Cómo trató Brad Pitt a Bad Bunny? El "conejo malo" lo contó.

Bad Bunny trabajó al lado de una de las estrellas más grandes del cine internacional, ¡Brad Pitt! ¿Cómo fue? Él mismo lo dijo.

Por: TV Azteca

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