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FOTOS | Bad Bunny es fan de RBD, ¡cantó "Sálvame" en sus redes sociales!

Lo que nadie esperaba pero no sabían que necesitaban... ¡Bad Bunny cantando “Sálvame” de RBD! Esto fue lo que sucedió.

Por: TV Azteca

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