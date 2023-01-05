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FOTOS | ¡Por andar de conejo "malo"! Bad Bunny baja reproducciones por tratar mal a fans.

Luego de que Bad Bunny aventara el celular de varios de sus fans, ¡sus éxitos han comenzado a bajar de reproducciones! Te contamos.

Por: Tv Azteca

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